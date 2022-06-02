російські солдати не хочуть воювати в Україні: ЗМІ дізналися скільки "відмовників" звільнили

росія не має юридичної можливості переслідувати своїх солдатів, оскільки офіційно війну Україні вона не оголошувала

Сотні російських солдатів були звільнені через відмову воювати в Україні ще на початку повномасштабного вторгнення рф.

Як пише видання The Wall Street Journal, посилаючись на певні документи, військові аналітики та українські чиновники переконані, що кількість "відмовників" може бути значно більшою.

За словами одного з представників Пентагону, лише у квітні російська армія зазнала серйозної поразки та втратила тисячі своїх солдатів та одиниць бойової техніки. Окрім того, проблеми армії рф посилюється через систематичне дезертирство та непокору військовослужбовців, що спостерігаються майже у всіх військових формуваннях країни-агресора.

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Водночас російська влада не поспішає суворо карати "відмовників", адже побоюється розголосу. Наразі головним покаранням за відмову йти в бій з українцями є звільнення зі служби, адже юридичних підстав для початку кримінального переслідування тих, хто відмовляється воювати в Україні у росії немає, тому що офіційно війну Україні вона не оголошувала.

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російський солдат Альберт Сахібгарєєв, з яким вдалося поспілкуватися журналістам видання, розповів, що 8 лютого його направили на військові навчання до Білгородської області, перед тим відібравши у більшості військовослужбовців засоби зв'язку. Окрім того, його підрозділ отримав наказ носити бронежилети. Вже 24 лютого він нібито прокинувся від артилерійського обстрілу, який почув неподалік.

Сахібгарєєв каже, що дізнався про напад росії на Україну після того, як потай переглянув Telegram-канали. Після того, як усвідомив, що відбувається, він втік із частини та сховався.

"Ніхто з нас не хотів цієї війни", — заявив російський солдат.

Згідно з даними, які вдалося отримати виданню, від 4 березня 2022 року армія рф поменшала на кілька сотень військових — їх звільнили.

У публікації також згадується рішення гарнізонного військового суду у Нальчику у справі про звільнення 115 бійців одного із підрозділів росгвардії за відмову воювати в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Донбасі окупанти вже готові навіть розстрілювати своїх генералів, аби тільки не йти на передову та воювати з українцями.