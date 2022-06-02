У путіна зробили нову незрозумілу заяву щодо "спецоперації"

Поставка новітньої американської зброї Києву викликала неабияке занепокоєння у рф

Постачання далекобійної зброї, яку напередодні США пообіцяли передати Києву, загрожують території російської федерації, тож вимагають "демілітаризації" України на глибину набагато більшу, ніж Донбас.

Про це у четвер, 2 червня, у своєму Телеграм-каналі написав глава комісії радфеду із захисту держсуверенітету росії андрій клімов, запитавши у президента США Джо Байдена, чи він в курсі, що від Києва до Білгорода по прямій лише 428 кілометрів.

"Сумніваюся, але особисто мені важливим є те, що технічна дальність американських систем залпового вогню, які готові до встановлення на українському театрі військових дій, до 500 кілометрів", — йдеться в тексті публікації.

За його словами, якщо Київ все ж отримає від Вашингтона далекобійні ракетні установки, то росія вимушена буде проводити так звану "демілітаризацію" на глибину набагато більшу, аніж Донбас". Окрім того, він додав, що, взявши до уваги характер "схильної до військових злочинів сусідньої нам проамериканської хунти", це буде просто необхідно.

Клімов додав, що поставка потужного озброєння Україні країнами НАТО не лише робить альянс учасником так званого "київського режиму", але й не залишає росії жодного виходу, окрім того, щоб "у повному обсязі завершити демілітаризацію всієї території, звідки виходить пряма військова загроза для рф, "лнр" і "днр".

"Постачання також підвищують ймовірність прямого зіткнення США та росії", — наголосив сенатор.

Варто відзначити, що нова заява андрія клімова виглядає досить безглуздо в контексті всього ходу вторгнення росії в Україну, адже війська рф з першого дня вторгнення атакували кілька областей, які знаходяться далеко за межами Донбасу.

Ба більше, ракетні удари за три місяці завдавали практично по всій території країни. Тому сприймати серйозно слова про "демілітаризацію вглиб" неможливо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена прийняв рішення надати Києву сучасне дальнобійне озброєння РСЗВ HIMARS після того, як Україна запевнила, що не застосовуватиме американські ракетні системи за цілями на території росії.