ЄС погодив нові санкції проти росії: зробили поблажку для важливої людини путіна

Обмеження не зачіплять путінського поплічника Патріарха Кирила

У четвер, 2 червня, Європейський Союз погодив шостий пакет санкцій проти РФ, яким передбачається відмова від більшої частини російської нафти. При цьому ЄС пішов на поступки Кремлю, відмовившись від персональних санкцій проти Патріарха Кирила.

Про це у власному Twitter-акаунті повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. Він зазначив, що санкційний пакет вже ухвалили посли ЄС.

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"6-й пакет санкцій ЄС проти Росії ухвалений послами в ЄС. Патріарх Кирило не включений", – повідомив Йозвяк.

Варто зазначити, що чинності санкції набудуть після їх публікування в офіційному журналі ЄС. За словами Йозвяка, це має статися у п'ятницю, 3 червня.

Додамо, що шостий пакет обмежень проти РФ передбачає: ембарго на російську нафту, відключення "Сбербанку", Россільгоспбанку та Московського кредитного банку від міжнародної платіжної системи SWIFT. Також розшириться список фізичних осіб, які підпадають під санкції. Серед них — чергові кремлівські пропагандисти-журналісти.

Агенція Bloomberg повідомляла, що на виключенні із санкційного переліку глави російської православної церкви патріарха кирила наполягала Угорщина.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Канада ввела нові санкції проти коханки путіна та ще двох десятків росіян.