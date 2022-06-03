Спроба налякати? росія розгорнула масштабні навчання в Тихому океані: карта, відео

У морі вийшли як фрегати та кораблі, так і ракетні судна

Росіяни вирішили вкотре нагадати про кораблі, які ще не затонули у себе, влаштувавши для свого Тихоокеанського флоту (ТОФ) масштабні навчання. Імовірно, це може бути "натяк" для Сполучених Штатів та Японії, поряд із територією яких зараз маневрують російські судна, через постійну підтримку України у війні.

Більше деталей розповість "Телеграф", посилаючись на інформацію від росЗМІ.

Чому росії не виграти війну проти України?

У міноборони ворожої держави відзвітували, що навчання, початі 3 червня, пройдуть на території далекої морської зони. Конкретних даних про місцеперебування російських кораблів немає, проте, найімовірніше, йдеться про Охотське море, яке має безпосередній вихід до Тихого океану.

Принаймні про це свідчать карти кількарічної давнини, на яких самі ж росіяни приблизно окреслювали сферу свого впливу на різних ділянках моря.

ТОФ зазвичай курсує неподалік Японії

Ділянка моря на звичайній карті

До нинішніх навчаннь обіцяють залучити понад 40 бойових кораблів. Також до списку суден, що знаходяться в акваторії Охотського моря, входять і ті, які займаються забезпеченням інших. Із великих суден росіяни представили корабель управління Маршал Крилов, а також фрегат Маршал Шапошников. Крім них будуть різні малі та великі протичовнові кораблі, тральники, корвети та ракетні катери.

Також флот підкріплять авіацією — двома десятками літаків та вертольотів. Навчання хочуть провести для того, щоб натренувати моряків шукати підводні човни умовного супротивника, організувати роботу засобів ППО з моря тощо.

Тим часом, нагадаємо, Чорноморський флот рф теж розпочав нові маневри — поруч із окупованим Кримом. Як повідомили наші військові, у Чорному морі побільшало десантних кораблів — до п’яти. Не виключається можливість провокацій.