В Москві горить бізнес-центр: у вогні може загинути багато людей (відео)

На сьомому поверсі залишилися люди

У п’ятницю, 3 червня, у західній частині Москви спалахнув великий бізнес-центр "Гранд Сетунь плаза". Вогонь миттєво поширився по всій будівлі, охопивши кілька поверхів. Передбачається, що від можливості вийти та бути евакуйованими зараз відрізано близько п’ятнадцяти осіб.

Подробиці про те, що відбувається в російській столиці, повідомили в Telegram-каналах "SHOT" і "База", інформує "Телеграф".

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Пожежа почалася у Можайському районі Москви кілька годин тому. Попри сильну зливу, що обрушилася на місто, пожежники та рятувальники не можуть ліквідувати загоряння через його силу. Якщо на початку інциденту присвоїли третій ранг складності, то через якийсь час він був змінений на п’ятий, найвищий.

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Людей оперативно встигли евакуювати, але не всіх. Зараз повідомляється, що всередині бізнес-центру, ймовірно, на сьомому поверсі, може перебувати до п’ятнадцяти осіб.

Пожежа у бізнес-центрі Москви

Зараз обговорюється застосування пожежного поїзда, який міг би допомогти евакуювати відвідувачів центру, котрі залишилися всередині.

Зауважимо, що величезні клуби диму видно за багато кілометрів від місця пожежі.

Нагадаємо, що нинішня весна для росії дуже багата на пожежі. Значна територія країни постраждала від спалахів сухої рослинності та лісів, внаслідок чого вигоряли цілі села та маленькі міста.

Також "Телеграф" розповідав про низку підпалів, які торкнулися російських військкоматів — по різних областях та регіонах.