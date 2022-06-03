"Недоімперія карликів": на фото Кадирова з Шойгу помітили цікаву деталь

Кадиров хоче здаватися вище

У п’ятницю, 3 червня, на 100-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну глава Чечні Рамзан Кадиров провів зустріч з міністром оборони рф Сергієм Шойгу.

Користувач Facebook Антон Комаров звернув увагу на взуття Кадирова на цьому шабаші. Глава Чечні був взутий у черевики на високій підошві. У мережі відзначили, що таким чином він намагався здаватися вищим за свій зріст.

Глава Чечні та міністр оборони рф зробили спільний знімок. Кадиров, щоб здаватися вище, був взутий у черевики на високій підошві. Користувачі в мережі висміяли цю ситуацію, зазначивши, що росія — "недоімперія карликів".

Кадиров на зустрічі з Шойгу був взутий у черевики на високій підошві

Реакція мережі взуття Кадирова

Кадиров на своєму telegram-каналі повідомив, що в рамках робочого візиту до Москви у нього відбулася "дуже плідна зустріч" із Шойгу. На ній вони "предметно обговорили питання щодо проведення спецоперації в Україні, визначивши подальші шляхи взаємодії". За словами Кадирова, Шойгу подякував "кадировцям" за "вагомий внесок" на війні.

Раніше повідомлялося, що Кадиров втратив довіру президента рф володимира путіна.

Нагадаємо, нещодавно глава Чечні виступив на просвітницькому форумі в росії.