путін лише частина системи: експерт назвав головну проблему росіян

На думку політичного експерта, російські політики мріють про відновлення СРСР

Кривавий диктатор та російський президент володимир путін, який розв'язав проти України війну, є лише частиною великої системи, яка мріяла відновити СРСР майже одразу після його розпаду. Саме через це смерть чинного президента рф не зупинить російське вторгнення.

Таку думку в інтерв'ю "Телеграфу" висловив політичний експерт Олександр Антонюк.

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За словами експерта, російсько-українська війна почалася навіть не у 2014-му — наші столітні війни з рф мають значно глибинний рівень, ніж деякі путінські комплекси.

"Слід розуміти, що сам путін – це лише частинка цілої системи, яка мріяла відтворити якийсь СРСР-2 одразу після його розвалу. Так що не слід спрощувати. Давайте також пригадаємо, що Придністров’я (анклав, першу гарячу точку на пострадянському просторі) створили ще до путіна. Ще важливий момент. За Брежнєва радянські війська увійшли до Афганістану. Потім генсеками були Черненко, Андропов, Горбачов – і лише за нього відбулося виведення військ, та й то не відразу", — зазначив Антонюк.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Кремль намагається знайти жалюгідну заміну СРСР 2.0 Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар", голова Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий спеціально для "Телеграфа":

Він додав, що росія — це правонаступник СРСР, де він зміни генсекретарів нічого не змінювалося. А геополітична стратегія країни-агресора — це імперство та імперські амбіції. Саме тому, на думку Антонюка, якщо завтра замість путіна правити рф стане, наприклад, Патрушев, нічого кардинально не змінитися.

Антонюк зазначив, що росіяни вже фактично анексували Білорусь, а також створили гарячі точки в Молдові, Грузії, Нагірному Карабаху та Україні (мова про 2014-й рік, а у 2022-му рф пішла на українські землі відкритою війною.

"До цієї війни росіяни готувалися масштабно і системно. Можливо – з 2004 року, після нашої Помаранчевої революції. На чому тримається путін? Він не є генієм ні політичної, ні військової думки. Він типовий представник російського шовінізму, який переріс у нацизм. При цьому багато хто побоюється, що прибери завтра різко путіна як символ — почнеться смута і розвал рф. І завдання будь-якого умовного постпутіна, наступника, наступного імператора – максимально утримати росію у нинішніх кордонах. До яких вона зараховує Крим та (неофіційно) Донбас, а тепер уже й частини Херсонської та Запорізької областей. І як тільки ми почнемо повертати своє, стане питання – чи буде система, яка змогла відновитися після розвалу СРСР, нам заважати? Думаю, що буде", — резюмував політичний експерт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що путін виступив із новими погрозами на адресу України, анонсувавши нові удари. Все тому, що йому не сподобалася передача українським воїнам ракетних систем залпового вогню HIMARS.