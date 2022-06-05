"путін — ненаситна гусениця": західний політолог чітко пояснив цілі кремля

Політолог вважає, що якщо кремлівського диктатора не зупинити в Україні, то війна може спалахнути з новою силою за кілька років.

Країнам Заходу варто бути обережними із закликами "не принижувати" російського диктатора володимира путіна і "знайти для нього вихід".

Про це у статті для швейцарського видання "Blick" розповів політолог Марко Штеєнберген. За його словами, російський диктатор добре продумав роль жертви та використовує Захід, щоб виправдати своє вторгнення в Україну.

Політолог зазначив, що не може сказати, чи варто чекати на поразку росії найближчим часом, однак для нього очевидно, що путін не відмовився від планів щодо України.

Російський диктатор, каже Штеєнберген, не показав, що хоче вийти з війни, а натомість продовжує сипати погрозами.

Крім того, він зазначив, що глава кремля намагається досягти розколу на Заході, і якщо зараз хтось захоче допомогти путіну, то це свідчить про те, що російський диктатор досяг своєї мети.

Також політолог зазначає, що досягти угоди про припинення вогню зараз рівнозначно тому, щоб дати путіну перепочинок та можливість закінчити війну через кілька років.

"Віддати йому Донбас і Крим було б рівносильно капітуляції Заходу, а війна в результаті поширилася б на такі регіони як Придністров’я. путін не буде задоволений і завжди хотітиме більшого — як ненаситна гусениця", — сказав Штеєнберген.

Водночас він зазначає, що зараз російський диктатор хоче, щоб населення на Заході отримало достатньо економічних наслідків та повстало проти війни.

"Це боротьба за те, хто довше затримає подих і путін ще не задихається", — додав політолог.

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Як повідомлялося раніше, путін відреагував на постачання нових партій західного озброєння і заявив, що росія "зробить з цього висновки" і завдасть ударів тим об’єктам в Україні, по яких удари ще не завдавалися.