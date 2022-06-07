пєсков зробив заяву "з натяком" про майбутнє Херсона та Мелітополя

Рупор Кремля звинувачує у відмові України від переговорів керівництво західних країн

Дипломатичний діалог між Україною та Росією щодо долі окупованої Херсонщини та частини Запорізької областей цілком можливий. За словами прес-секретаря диктатора путіна дмитра пєскова, попередня інформація про відмову Москви говорити про майбутнє цих регіонів є неправдивою.

Заяву політика цитує російське видання "РИА Новости". Фактично пєсков підтвердив роз’єднаність думок серед російських переговорників щодо тимчасово окупованих Росією територій.

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"Це все не так, це неправильна інформація", — наголосив рупор Кремля, відповідаючи на запитання журналістів.

Таким чином питання "приєднання" Херсонщини та частини Запорізької області до росії поки що може бути відкладено до розгляду серед найвищого керівництва країни-агресора.

Варто додати, що напередодні пєсков загалом коментував готовність України та росії вести переговори про закінчення війни, де назвав нашу країну "розмінною монетою" для політичних ігор Заходу, а в першу чергу — Штатів та Великобританії. На його думку, вести діалог із Москвою українській владі заборонили саме європейські та американські політики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що потрібно зробити росії, щоб президент Володимир Зеленський погодився на прямі переговори з путіним диктатором.

Також ми писали про пропозицію від турецького лідера Ердогана щодо російсько-українського діалогу.