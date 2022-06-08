лавров заявив про "готовність України" вирішити ситуацію з портами

У росії знову зробили низку заяв щодо експорту зерна, заблокованого рф

росія обговорює з Туреччиною плани щодо розмінування українських портів для вивезення зерна, адже неможливість його експорту може загрожувати продовольчою кризою і навіть голодом усьому світові. Згідно з даними турецької сторони, Україна нібито готова забезпечити прохід суден через заміновану акваторію.

Про це у середу, 8 червня, заявив міністр закордонних справ рф сергій лавров під час свого чергового візиту до Туреччини. За словами російського політика, росія готова до проведення чотиристоронньої зустрічі з ООН, Туреччиною та Україною, аби вирішити питання стосовно вивезення зерна в Стамбулі.

Читайте також: Категорія Світ Україна, Туреччина та росія домовилися про схему вивезення зерна? Що відомо Розмінуванням акваторії займатимуться турецькі військові, вони ж повинні супроводжувати кораблі до нейтральних вод

Також лавров наголосив, що москва нібито гарантує не користуватися ситуацією в рамках так званої "воєнної операції", якщо Київ все ж розмінує порти.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні президент України Володимир Зеленський виступив із заявою щодо розмінування української акваторії, назвавши два аспекти, які могли б стати кращими гарантіями від росії. За його словами, рф повинна домовлятися щодо вивезення зерна виключно із тими країнами, яким українська сторона може довіряти, а також Україна залишить за собою можливість розмістити потужну зброю в регіоні розмінування того чи іншого коридору.

Також нагадаємо, що за словами українського президента, російські окупанти заблокували в українських портах 22 мільйони тонн зернових, що загрожує світу масштабною продовольчою кризою.