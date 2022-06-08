У росії хочуть скасувати незалежність колишньої республіки СРСР

У рф хочуть залякати Литву?

У росії депутати імітують бурхливу діяльність, роблячи безглузді заяви. Цього разу представник Держдуми Росії Євген Федоров вирішив скасувати незалежність Литви.

Про це повідомляє "РИА Новости". Російський депутат Євген Федоров запропонував скасувати ухвалу часів СРСР про визнання незалежності вищезгаданої держави.

Повідомляється, що депутат Федоров вніс до Держдуми проєкт про скасування постанови Держради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки".

Таку поведінку російського депутата можна пояснити жорсткою позицією Литви щодо російського вторгнення до України. Ця країна підтримує вступ України до ЄС, а також постачає озброєння на потреби ЗСУ. Литовський журналіст навіть зібрав мільйони євро для покупки "Байрактару" для України.

Нагадаємо, Литва стала першою радянською республікою, яка оголосила про вихід із СРСР. Це сталося 11 березня 1990 року. СРСР запровадив економічну блокаду, та спробував силовим шляхом повернути владу. Опір литовського населення призвів до поразки путчу. 6 вересня 1991 року Державна рада СРСР визнала незалежність Литви.

Раніше повідомлялося, що глава мзс росії Сергій Лавров нахамив журналісту за незручне питання про Україну. Нагадаємо, лавров також заявив, що "спецоперація" йде за планом.