Головний рабин Москви покинув РФ через тиск ФСБ: як це пов'язано з війною в Україні

Російська влада вимагала публічної підтримки війни в Україні

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну з Москви виїхав головний рабин Пінхас Гольдшмідт. З'ясувалося, що причиною став тиск та вимоги Кремля щодо підтримки війни.

Інформація про виїзд рабина публікувалася у Le Figaro, а остаточно прояснила ситуацію невістка Гольдшмідта — журналістка Авіталь Чижік-Гольдшмідт у власному Twitter-акаунті.

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Стало відомо, що Пінхас Гольдшмідт виїхав з росії через тиск на нього з боку влади, зокрема, вимоги виступити з підтримкою війни проти України.

"Тепер нарешті я можу повідомити, що мій свекор і свекруха, головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт і Дара Гольдшмідт зазнали тиску з боку влади, яка вимагала, щоб вони публічно підтримали "спецоперацію" в Україні, але вони відмовилися", — повідомила 7 червня невістка рабина, яка проживає у Нью-Йорку.

Журналістка зазначила, що головний рабин Москви разом з дружиною через два тижні після початку війни вилетіли в Угорщину, після чого літали країнами Європи з метою збору коштів для біженців з України, а потім полетіли в Ізраїль, де у лікарню потрапив батько Гольдшмідта.

До слова, саме хворобу батька Пінхас Гольдшмідт називав причиною свого від'їзду з РФ і цієї версії дотримуються досі у його синагозі.

Варто зазначити, що за інформацією Le Figaro, на рабина чинили тиск Кремль та ФСБ. А видання Ynet своєю чергою зазначило, що головний рабин Москви боїться повертатися в країну, адже він допомагав українським біженцям у Європі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що головний рабин України Моше Реувен Асман розкритикував російське вторгнення в Україну, наголосивши на абсурдності формулювань щодо "денацифікації" та "боротьби з нацистами".