Росіяни масово скаржаться путіну на міноборони рф: що сталося
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Росіяни скаржаться "в порожнечу".
У росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну люди масово скаржаться президенту рф володимиру путіну на міноборони країни.
Про це повідомляє видання "Важливі історії". Зазначається, що такі скарги ніяк не впливають на політику кремля.
У росії ще існує спосіб висловитися проти війни в Україні й не потрапити під суд — написати скаргу в адміністрацію президента. Ця дія за законом поки що не карається в росії, а тому мільйони росіян надсилають свої листи до АП, сподіваючись, що володимир путін їм допоможе.
Повідомляється, що в останні місяці зросло невдоволення росіян міноборони росії. Це пов’язано з війною, яку розв’язав путін. За інформацією джерела, за 4 місяці (січень — квітень) 2022 року росіяни поскаржилися президенту на міністерство оборони понад мільйон разів. Це більше, ніж будь-коли за останні шість років.
Видання зазначає, що міноборони випередило всі інші відомства росії за кількістю скарг у першому кварталі 2022 року.
Найбільше росіяни незадоволені роботою військкоматів.
Політолог Іван Преображенський вважає, що квітень став переломним місяцем у свідомості росіян, адже плани рф щодо взяття Києва провалилися.
"Квітень став переломним моментом для тих людей, які вірили офіційним новинам та чиї близькі поїхали воювати в Україну. Це сталося через те, що перший етап війни, по суті, виявився програним — не вдалося взяти ні Київ, ні Чернігів, ні інші великі міста центральної та північно-східної України", — заявив Преображенський.
Додамо, що дані скарги росіян — це "можливість висловитись у порожнечу". У середньому російські чиновники відповідають на 3% подібних звернень громадян, і далеко не завжди проблема вирішується.
Раніше повідомлялося, що у Росії відреагували на санкції президента України Володимира Зеленського проти путіна.
Нагадаємо, у Зеленського відреагували на слова путіна, який порівняв себе із Петром I.