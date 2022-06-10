Росіяни масово скаржаться путіну на міноборони рф: що сталося

Росіяни скаржаться "в порожнечу".

У росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну люди масово скаржаться президенту рф володимиру путіну на міноборони країни.

Про це повідомляє видання "Важливі історії". Зазначається, що такі скарги ніяк не впливають на політику кремля.

У росії ще існує спосіб висловитися проти війни в Україні й не потрапити під суд — написати скаргу в адміністрацію президента. Ця дія за законом поки що не карається в росії, а тому мільйони росіян надсилають свої листи до АП, сподіваючись, що володимир путін їм допоможе.

Повідомляється, що в останні місяці зросло невдоволення росіян міноборони росії. Це пов’язано з війною, яку розв’язав путін. За інформацією джерела, за 4 місяці (січень — квітень) 2022 року росіяни поскаржилися президенту на міністерство оборони понад мільйон разів. Це більше, ніж будь-коли за останні шість років.

Росіяни поскаржилися президенту на міністерство оборони понад мільйон разів

Видання зазначає, що міноборони випередило всі інші відомства росії за кількістю скарг у першому кварталі 2022 року.

Міноборони росії обігнало всі інші відомства за кількістю скарг

Найбільше росіяни незадоволені роботою військкоматів.

Росіяни найчастіше скаржаться на роботу військкоматів

Політолог Іван Преображенський вважає, що квітень став переломним місяцем у свідомості росіян, адже плани рф щодо взяття Києва провалилися.

"Квітень став переломним моментом для тих людей, які вірили офіційним новинам та чиї близькі поїхали воювати в Україну. Це сталося через те, що перший етап війни, по суті, виявився програним — не вдалося взяти ні Київ, ні Чернігів, ні інші великі міста центральної та північно-східної України", — заявив Преображенський.

Додамо, що дані скарги росіян — це "можливість висловитись у порожнечу". У середньому російські чиновники відповідають на 3% подібних звернень громадян, і далеко не завжди проблема вирішується.

Читайте також: Категорія Новини Європи Кремлю не сподобається: Шольц зробив жорстку заяву на адресу росії У Німеччині вважають, що рф не має права диктувати умови миру Україні

Раніше повідомлялося, що у Росії відреагували на санкції президента України Володимира Зеленського проти путіна.

Нагадаємо, у Зеленського відреагували на слова путіна, який порівняв себе із Петром I.