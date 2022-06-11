"Геніальну" ідею пояснюють загальносвітовою інфляцією

На тлі санкцій, що постійно вводяться Заходом, в росії заговорили про створення нового політично-економічного союзу під назвою "Велика вісімка". Окрім росії до неї мають увійти ще й представники Індії, Китаю, Бразилії, Туреччини, Ірану, Індонезії та Мексики.

Такими "світлими" ідеями в особистому Telegram-каналі поділився голова російської держдуми в’ячеслав володін. Крім цього політик заявив, що росія нібито була членом колишньої "Великої вісімки", якою він обізвав країни G7, додавши до них рф.

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За словами політика, країни нинішні "Великої сімки" самі страждають від санкцій, які вводять проти Москви. Володін стверджує, що тільки в Америці за перший квартал 2022 року ВВП зменшився на 1,5%, а інфляція перевищила попередній рекорд, встановлений у 1981 році.

До нової групи кремлівський чиновник пропонує включити держави, які не беруть участь у "санкційних війнах". Це нібито має продемонструвати "нові точки зростання" економіки у світовій спільноті.

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При цьому він стверджує, що "нова G8" нібито має обігнати "стару" майже на 25% за показниками ВВП.

"США своїми руками створили умови, щоб країни, які бажають вибудовувати рівноправний діалог та взаємовигідні відносини, фактично утворили разом із росією "нову велику вісімку"", — стверджує в’ячеслав Володин.

На його думку, таким чином Вашингтон швидко втратить гегемонію, яку має нині у світі.

Додамо, що в оригінальну "Велику сімку" входять представники Сполучених Штатів, Німеччини, Франції, Японії, Канади, Італії та Великої Британії.

У той же час, поки Кремль займається будівництвом повітряних замків, Україна спільно з союзниками з G7 розробляє документ історичної ваги. Він має гарантувати безпеку нашій державі після закінчення війни.

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