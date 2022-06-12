"Президент цілком складається з г**на": відомий поет з росії їдко висміяв путіна

SHIT И МЕЧ

Наша служба – опасна, сложна и трудна,

Мы о ней говорить никому не должны.

Федеральная Служба Охраны Гов*а

Защищает гов*о президента страны.

Мы работаем ночью, работаем днём,

Нам ни холод, ни зной, ни запор не страшны.

Наши мысли и помыслы – только о нём –

О священном гов*е президента страны.

Нам не страшен врага либеральный оскал.

Посягнёшь на гов*о – сразу голову с плеч!

Герб наш гордую славу недаром снискал,

Грозно кучку гов*а охраняющий меч.

Президент покидает свой спец-самолёт…

Приглядитесь, там рядом – фигура видна:

Наш сотрудник за ним чемоданчик несёт,

Но не с ядерной кнопкой, а с банкой гов*а.

Мы умеем любить, мы готовы страдать,

Если вялый слегка – мы его потрясём,

Чтоб последнюю каплю врагу не отдать,

Мы и ночью и днём свою службу несём.

Президент по планете стремглав колесит,

На врагов и своих подчинённых орёт.

Он не ссыт ничего, но физически ссыт,

Он на дело не срёт, но физически срёт.

Он в весеннем лесу пьёт берёзовый сок,

С ненаглядной гимнасткой ночует в стогу,

Он со стерхом летит, быстрокрыл и высок,

Но ведь хочется писать до "прям не могу"!

Мы возили гов*о из губерний и стран,

Мы увидели всё, куда глазом ни кинь –

И сибирских болот малярийный туман,

И песчаные бури арабских пустынь.

Президент после службы ложится в кровать,

Мы об этом мечтать только можем, увы…

Нам же нужно под опись какашки сдавать

В гов*осклад под землёй в самом центре Москвы.

Собирается там весь сиятельный кал,

Всё помечено датой и литерой "Г":

Это – он на свободу с пробором наклал,

Эта куча – увидел медведя в тайге.

В трёхлитровой бутыли – совсем не вода,

Там – моча. Все параметры, кстати, – вполне.

Он Зеленского ночью во сне увидал

И немного описался прямо во сне.

В подземельях хранится немало гов*а,

Но не знаете вы, дураки, для чего.

В малых дозах его потребляет страна,

Нам везде добавляют немного его:

В отмечанье великих и праздничных дат,

В соловьёвскую трель и в шойгуев приказ,

В сталь ракет и "Армат", в рационы солдат,

В школьный завтрак и в ядерный боезапас.

Вот поэтому мы бережём каждый ген,

Чтобы враг не извлёк из сортира его,

Чтобы не изобрёл русофобский пурген,

Разрушительный для естества моего.

Наша тайна сакральна, важна и страшна,

Я сейчас её вам расскажу прямиком:

Президент целиком состоит из гов*а

И страна из гов*а состоит целиком!

Вот поэтому людям как воздух нужна

Та команда, чьи подвиги вам не видны –

Федеральная Служба Охраны Гов*а

На защите гов*а президента страны!