"Вологі фантазії рф": російський депутат посягнув на незалежність країн Балтії

Одна з країн у відповідь пригрозила забрати Смоленськ

Депутати російської Держдуми не соромляться у висловлюваннях щодо посягання на незалежність інших країн. Якщо раніше представники влади рф заявляли про "денацифікацію" Польщу, то цього разу мова пішла про скасування незалежності одразу трьох країн.

Так, в інтерв'ю виданню Sputnik Латвія російський депутат Євген Федоров заявив, що рф може відкликати визнання незалежності Естонії, Литви та України.

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За його словами, країни порушили закон СРСР про вихід з його складу, де був прописаний якийсь особливий порядок.

"Це ми лише розпочали з Литви. І зрозуміло чому — Литва більш небезпечна для Російської Федерації щодо ситуації, пов'язаної з Калінінградською областю і в протистоянні з НАТО і США. А після того, як буде відпрацьований механізм, відпрацьовуватимемо його і на інших територіях НАТО. І не лише НАТО. Ось Україна, наприклад, також незаконно виходила з СРСР", — заявив російський депутат.

Варто зазначити, що ця заява не залишилася без уваги Сейму Литви. Там пригрозили Росії розірванням Полянівського мирного договору від 1632 року та тим, що заберуть Смоленськ.

Тим часом користувачі мережі припустили, що депутат Федоров вижив з розуму і йому час лікуватися. Ба більше, дехто запропонував відкликати незалежність рф, яка також виходила зі складу СРСР, а один з користувачів зазначив, що за логікою цього депутата Держдуми — росія нелегітимна держава.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до "вологих фантазій" вдався й російський диктатор володимир путін. За кілька днів до вторгнення в Україну він розповідав про уявне створення України Леніним, а нещодавно, 9 травня, заявив, що росія напавши на Україну, давала відсіч й приплів давньоруських князів та Суворова до Донбасу.