Через війну росія залишилася без безпілотників: що про це пишуть росЗМІ

Подекуди розцінки на техніку підскочили у кілька разів

На ринку безпілотних літальних апаратів у російській федерації виник дефіцит. При цьому ціни в деяких сегментах стали більшими майже утричі.

Як повідомляють росЗМІ, нестача важливого для ведення бойових дій оснащення виникла після повномасштабного вторгнення в Україну. Вже за кілька тижнів війни дефіцит дронів почав стрімко набирати оберти. Цьому посприяв вихід з російського ринку кількох іноземних компаній, які припинили працювати з рф через розв'язану нею війну на українських територіях.

За словами керівника Центру аналізу стратегій і технологій Руслана Пухова, дефіцит безпілотників спровокувала також і громадянська ініціатива з купівлі постачання для самопроголошених "днр" і "лнр". Окрім того, великий поштовх цьому дало рішення китайської компанії DJI припинити поставки дронів до росії, адже саме вона займала 90% російського ринку.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки У війська росії передають "гармати-смертників", що говорить про проблеми з "артою" та дефіцит ПТРК Військовий оглядач Олександр Коваленко, відомий у мережі як "Злий одесит", розповів про проблеми росіян із сучасним озброєнням та технікою:

Також зазначається, що з початку вторгнення рф в Україну, ціни на безпілотні літальні апарати збільшилися приблизно на 30%. При цьому, в сегменті для професійного використання, серед яких і пошуково-рятувальні роботу — розцінки на цю техніку підскочили утричі.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що, окрім китайської DJI з російського ринку пішла ще одна компанія світового рівня — ASUS. При цьому деякі українські компанії-виробники й надалі працюють з агресором. Зокрема, фарм-компанія "Фармак" все ще продає свої ліки у російських та Кримських аптеках.