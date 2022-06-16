Новим лідером росії може стати жінка? Експерт озвучив ім’я

За словами фахівця, у рф можливі будь-які зміни, якщо їх схвалить президент

Розмови про ймовірний пошук наступника влади для російського лідера володимира путіна ведуться вже не перший тиждень — на тлі новин про можливі онкологічні захворювання політика. За словами незалежного російського експерта, геоеколога Юрія Медовара, однією з кандидатур на головний "трон" росії є дочка путіна Катерина Тихонова, яку нещодавно запідозрили у відносинах з танцюристом балету Зеленським.

Як пише OBOZREVATEL, у рф здатні "намалювати" будь-яку картинку для виборів. І якщо путіну знадобиться, щоб чергове волевиявлення виграла саме Катерина Тихонова, такі результати у ЦВК і оголосять.

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Медовар наголошує, що виборів у росії фактично немає ще з 2008 року, коли де-юре президентом став Дмитро Медведєв, який зараз зачастив із загрозами Україні та Заходу, а де-факто ним все одно був путін.

"Все, що потрібно, можуть намалювати. Бажаєте, щоб перемогла Тихонова? Заради Бога. Іванов, Петров, Рабинович? Без проблем. Кого скажуть, того Панфілова і порахує", — пояснює російський експерт.

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Кандидатуру дочки путіна Юрій Медовар не вважає такою вже дивною. Особливо після того, як вона, будучи танцівницею, раптово змогла отримати статус кандидата фізико-математичних наук у Московському університеті.

"Після цього він [університет] втратив своє ім’я та своє обличчя. Я не можу зрозуміти, як людина, яка танцює рок-н-рол, стає кандидатом фізматнаук — найскладніших наук", — говорить росіянин.

Варіантів про те, що Тихонову можуть не прийняти в суспільстві, Медовар не розглядає. За його словами, у країні така ситуація, що кандидатом у президенти можуть зробити навіть собаку, якщо того захоче путін.

При цьому він не вважає, що варіант із Тихоновою-президенткою або хоча б лідеркою"Єдиної росії" є справді реальним. Швидше за все, вважає експерт, таким чином росіян (і українців теж) хочуть подібними розмовами відвернути увагу від війни в Україні, а також прикрити реальні втрати рф на фронті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, хто ще може претендувати на звання наступника путіна. Слід зазначити, що ця людина фактично безстрашна, адже сама пропонує свою кандидатуру.

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