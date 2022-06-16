На посаду президента Росії претендує ще один агент КДБ: чим це загрожує

Високе крісло є мрією політика, але його призначення навряд чи порадує росіян

Секретар російського Радбезу Микола Патрушев, який раніше ймовірно заміняв диктатора володимира путіна на його посаді, може остаточно "підсидіти" свого начальника. Ім’я цього політика найчастіше спливає під час усіляких інсайдів із Кремля. Проте його кандидатуру не вважають за хорошу навіть росіяни. Більше того — вони стверджують, що наявність путіна на цій посаді є меншим злом.

Чому це так, в інтерв’ю виданню OBOZREVATEL пояснював російський експерт та геоеколог Юрій Медовар. Він нагадав, що Патрушев був одним із агентів Комітету Державної Безпеки (КДБ), тієї ж машини, що породила і путіна.

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На думку Медовара, Патрушев легко міг стати одним із тих, хто підштовхнув путіна розпочати війну з Україною.

"Той же Наришкін трясся на нараді нацбезпеки, він слова сказати не міг. А Патрушев жорстокий, я бачу по обличчю, — каже експерт. — Таким, як він, я не довіряю".

Голову Міноборони Сергій Шойгу Юрій Медовар на посаді президента рф не бачить. Через те, що той є представником національних меншин, таке високе становище йому замовлено.

"Хоча росія та багатонаціональна країна, всі народи нібито мають рівні права, але якісь — "рівніші", — підсумовує він.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому ймовірне перебування Патрушева у президентському кріслі принесе проблеми як йому, так і росіянам.

Також "Телеграф" писав про жінку, чиє ім’я серйозно спливло серед можливих наступників путіна.