кривавий диктатор із промовою виступив у Санкт-Петербурзі

Україна має 5-6 варіантів вивезення зерна, заблокованого в чорноморських портах.

З такою цинічною заявою виступив президент росії володимир путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ), передає fontanka.

За словами, кривавого диктатора, це ж не росія замінувала порти України, а тому рф нібито не винна в зерновій проблемі. Крім того, путін боїться, що гроші, які Київ заробить на продаж зернових, підуть на оплату зброї.

"Є 5-6 варіантів вивезення українського зерна, нехай київська влада сама вирішує, як це зробити, не орієнтуючись на своїх заокеанських господарів. Не ми ж замінували чорноморські порти України. Є інша небезпека, що українське зерно піде в рахунок оплати зброї, Але це буде дуже сумно", — заявив путін.

Раніше повідомлялося, що путін на ПМЕФ розповів про проблеми в Європі, промовчавши про свої. Крім того, глава кремля заявив, що росія виконає всі цілі в Україні.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують красти українське зерно та тоннами вивозити його до окупованого Криму. З півострова вантажі морем переправляють у дружні до агресора країни. Супутникові знімки свідчать, що росія переправляє крадене зерно в Сирію.