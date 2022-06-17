путін видав чергову неймовірну брехню щодо війни з Україною

Глава кремля цілком серйозно розповів, що росія нібито не знищує українські міста

У п’ятницю, 17 червня, на 114-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну володимир путін цинічно заявив, що не хоче перетворювати на руїни українські населені пункти.

Про це президент рф розповів на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ).

Президент росії заявив, що російські солдати не повинні перетворювати українські міста у подобу Сталінграда, при цьому щодня росія обстрілює мирні міста України, а деякі населені пункти вже перетворені на руїни. Крім того, путін цинічно звинуватив ЗСУ в обстрілах Донецька, хоча з відео прильотів зрозуміло, що стріляють по місту з окупованої території. Примітно, що путін назвав обстріл житлових кварталів "злочином проти людяності" і заявив, що цю проблему вдасться вирішити.

Також глава кремля розповів про маневри російської армії на Донбасі.

"Вони (українці) діють з укріпрайонів і штурмувати їх недоцільно, оскільки це призведе до великих жертв з боку атакуючих сил. Тому ведеться робота із заходу в тил до цих формувань".

Раніше повідомлялося, що путін зробив цинічну заяву про українське зерно. Крім того, глава кремля знову нагадав світові, що має ядерну кнопку.