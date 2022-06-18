медведєв видав нову маячню щодо України: цього разу відповів Арахамії

У кремлі "крутять носом" щодо того, щоб відновити мирні переговори з Україною для припинення війни

Заступник секретаря Радбезу рф дмитро медведєв прокоментував заяву глави української делегації Давида Арахамії про можливе відновлення мирних переговорів між москвою та Києвом.

"Головний перемовник від України вважає за можливе відновлення переговорів з росією з кінця серпня. Можна і так. Питання в тому, чи буде про що і з ким говорити", — написав медведєв у своєму Телеграм-каналі.

Чому росії не виграти війну проти України?

Нагадаємо, що в суботу, 18 червня, голова партії "Слуга народу" Давид Арахамія, який бере участь у російсько-українському діалозі, заявив, що українська делегація може відновити переговори з росією протягом найближчих місяців, а точніше "десь у серпні". Однак він наголосив, що це можливо лише після проведення контрнаступу ЗСУ, яке зміцнить позиції України та дозволить диктувати умови рф. Згідно з інсайдерською інформацією, на цьому і наполягали європейські лідери, які нещодавно приїжджали до Києва з офіційним візитом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, найімовірніше, про поновлення переговорів з росією говоритиме французький лідер Емманюель Макрон. Повідомлялося, нібито саме на це він "підбиватиме" Володимира Зеленського.

Втім, українська влада поки не бачить для цього підстави. До того, вони висувають конкретні умови московським чиновникам, переконаним у своїй правоті.

Варто зазначити, що заступник секретаря Радбезу рф має у своєму "багажі" ряд безглуздих заяв. Так, медведєв невтішно відгукнувся про приїзд європейських лідерів до України. Російський політик опустився до стереотипних образ — назвав трьох із чотирьох європейських лідерів "шанувальниками жаб, лівера та макаронів".

16 червня медведєв висловився про зникнення нашої країни через два роки. Ще раніше експрезидент рф виділився загрозами на адресу українського лідера Володимира Зеленського.