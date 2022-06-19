Пам’ятник путіну-імператору в росії розстріляли з пейнтбольних рушниць: відео

Статую забруднили жовтою фарбою

У Петербурзі місцеві активісти вирішили ефектно закінчити засідання Міжнародного економічного форуму (ПМЕФ-2022). Як відомо, одним з важливих гостей форуму був російський диктатор володимир путін. Дуже помітну крапку (і навіть не одну) у заході петербуржці поставили, обстрілявши статую Октавіана Августа, підозріло схожого на власне путіна.

Як повідомляє місцеве видання "Бумага", відповідальність на себе взяв "Комітет республіканців-соціалістів". В опублікованому відео активісти наголошують, що виступають проти режиму та за вільну росію.

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Акцію називають "незалежним висловленням". Вона була виконана єдиною людиною, яка приховувала своє обличчя. Чоловік під’їхав до пітерського торгового центру Evropa, де розташована статуя, і розстріляв її з пейнтбольної рушниці.

Цікаво, що автори будівлі не визнають, що пам’ятник присвячений саме російському лідеру, стверджуючи, ніби їх надихав Октавіан Август. Поруч, до речі, розташовано ще вісім статуй інших історичних особистостей. Проте подібність цього пам'ятника із путіним беззаперечна.

Розстріляний "путін"

Додамо, що багато користувачів мережі оцінили такий порив активістів. Дехто радить наступного разу не обмежуватись лише жовтою фарбою, а домішати ще й синю — для відповідності українському прапору.

До речі, ПМЕФ-2022 викликав не один привід для обговорення в мережі. "Телеграф" вже писав, що люди активно обговорюють поведінку путіна, який колупався в носі перед публікою.

Також ми розповідали про невеликий інцидент із перекладачем путіна, котрий вилаявся у прямому ефірі.