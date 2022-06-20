У росії нові "хлопки": окупанти скаржаться на "удар у відповідь" ЗСУ (фото, відео)

Сумська область під постійним вогнем окупантів, які тримають у Брянській та Курській області війська

Ворог продовжує обстрілювати Україну — вночі з Білгорода вдарили ракетами по Харкову, під вогнем також і прикордонні населені пункти на Сумщині. Окупанти вдарили по району міста Середина-Буда і обурилися тим, що їм "відповіли".

Так, у Брянській області, яка межує із Сумською, заявили про обстріл селища Суземка. При цьому губернатор Брянщини Олександр Богомаз заявляє – удару було завдано у відповідь.

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У результаті постраждав один співробітник місцевої РЕМ, роботу якої частково зупинено. Госпіталізація йому не знадобилася.

Вже навіть не вважають за потрібне приховувати

Середина-Буда та Суземка на карті

Сумщина є сусідами з кількома російськими областями

Також не пощастило приватному будинку та склам у двох триповерхівках.

У Суземці побило шибки

Пошкодження приватного будинку в Суземці

Згідно з зведенням Генштабу ЗСУ, у Курській та Брянській областях окупанти тримають до трьох батальйонно-тактичних груп. На Брянщині росіяни також розгорнули ракетний зенітний дивізіон ЗРК С-300В4 – систему протиповітряної оборони.

Раніше "Телеграф" писав, що окупанти "проколюються" дедалі частіше — у "Московському комсомольці" навіть випустили текст із використанням цього слова, правда кінці швидко підчистили.

Тим часом на сході України росія намагається сконцентрувати сили на захопленні Сєвєродонецька та Лисичанська, намагаючись прорватися до трас у місто. Згідно з картами бойових дій, на півдні ворог стягує сили.