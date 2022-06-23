"З ким ми воюємо": у мережі посміялися з дурості сестри окупанта

Причинно-наслідкові зв’язки між подіями у росіян відсутні

Повномасштабне вторгнення рф в Україну триває вже 120 днів поспіль, але багато росіян так і не зрозуміли, чому одна згадка про них викликає агресивність українців. Більше того, дехто із родичів загиблих на фронті окупантів вважають, що вони були "мирними учасниками спецоперації", а злі "бандерівці" позбавили їхнього життя.

На один із таких випадків звернув увагу Twitter-користувач з ніком "ІнфоВійська України/Ukraine". Як виявилося, сестра вбитого на війні мешканця Ленінградської області Єгора Папукова Наталя каже, що брат загинув ні за що, війна взагалі не потрібна, але в Україні є "неофашисти". "Телеграф" зібрав найкращі реакції на це висловлювання, адже багато українців здивувалися подібною наївністю.

Розмовляючи з журналістом "Радіо Свобода", жінка довго розповідала про те, якою гарною людиною юув її брат Єгор. На війну ж, за її словами, він пішов, щоб "допомогти закінчити війну". Цікаво, що цього могло і не статися, адже загиблий мав "білий квиток", але вперто їздив на медкомісії до Петербурга, поки йому не підписали контракт.

Цікаво, що на фото Папуков має і російський, і білоруський прапор. Був на навчаннях?

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Про сам факт смерті Наталя розповідає так дивно, ніби її родич не вирушив на фронт, де йдуть бойові дії і вмирають люди, а на безпечну прогулянку. Ну і, звичайно, звинувачує неіснуючих "українських неофашистів".

Уривок із матеріалу "Радіо Свобода" (Північ.Реалії)

Звичайно ж, повз подібний абсурд не змогли пройти багато користувачів українського сегменту соцмереж. Цинізм відповідей росіянки для людей, які живуть майже чотири місяці під сигнали тривог та обстріли, виявився зашкалюючим.

Втім, логіки часто не вистачає не лише простим росіянам, а й навіть їх військовому командуванню. Раніше "Телеграф" розповідав, як соцмережі відреагували на заяву міноборони рф про "ліквідацію понад 50 українських генералів".

Також ми писали про те, що українці думають про бажання колаборантів, що перейшли на бік росії, захопити Запоріжжя і відновити випуск знаменитих радянських авто.