Момент падіння військового літака в росії потрапив на відео

У літаку не спрацювала система пожежогасіння

Ранок п’ятниці, 24 червня, вже майже традиційно для росіян розпочався з новин про катастрофу літака. Цього разу — фактично під Рязанню, де в небезпечній близькості до житлового сектору розбився військово-транспортний ІЛ-76. Незабаром у мережі з’явилося відео від очевидця, який зняв момент падіння авіасудна.

Як повідомляють російські новинні Telegram-канали, літак почав горіти ще безпосередньо в повітрі. Пізніше неофіційні джерела заявили, що причиною катастрофи стало загоряння одного з двигунів (імовірно, четвертого).

Система пожежогасіння, яка мала включитися при подібній ситуації, просто не спрацювала. Існує припущення, що ця проблема прямо пов’язана з відсутністю необхідних запчастин іноземного виробництва для комплектації транспорту, у тому числі авіаційного.

Як відомо, на борту літака було дев’ять людей. Офіційно підтверджено загибель чотирьох із них. Ще п’ятеро перебувають у лікарні, з них один — у реанімації.

У мережі вже відреагували на саму ситуацію та безпосередньо на відео з моменту аварії. Багато користувачів цікавляться, чому екіпаж не намагався десантуватися, а також критикують путіна за те, що він дозволив розпочати "демілітаризацію" росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про аварію ще одного військового літака в рф, що сталася днями. Цей випадок був зафіксований у Білгородській області, пілотові штурмовика вдалося вижити.