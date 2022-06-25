путінський патріарх гундяєв упав і вдарився під час освячення храму: відео

Підхопити путінського духовного пропагадиста не встиг ніхто

Глава Московського патріархату кирило (гундяєв) ефектно впав посеред служби у новому храмі Новоросійська. Російський патріарх, який раніше потрапив під санкції Великобританії, проводив освячення приміщення церкви в оточенні десятків інших церковних служителів, але жоден з них не встиг надати своєму "начальнику" допомогу.

Видовищне приземлення гундяєва у храмі встигли зняти телевізійні камери, що стежили за проходженням служби. Як зазначають росЗМІ, без наслідків його падіння не обійшлося.

За словами російського протодіякона Андрія Курахова, кирило підсковзнувся, йдучи коштовною мармуровою підлогою. Раніше він нібито через коронавірус заборонив іншим людям будь-які дотики, у тому числі і під час спуску сходами. Саме тому підхопити таку важливу церковну особу із його оточення не встиг ніхто.

Відомо, що під час "приземлення" російський патріарх встиг забити спину — об ребро кафедри. Однак, щоб зберегти обличчя, він продовжив службу.

Звісно ж, подібний інцидент одразу став предметом обговорення інтернет-користувачів. Багато хто вважає, що падіння кирила є знаком вище про ставлення божественних сил до російських священнослужителів, які підтримують війну в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що підтримку кирилом режиму путіну засудила УПЦ "Московського патріархату" в Україні та спробувала максимально дистанціюватися від російських "колег".