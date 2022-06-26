шойгу в Україні? Відео з міністром оборони рф спровокувало хвилю чуток у мережі

Росіяни намагаються вдати, ніби турбуються про своїх солдатів

Міністр оборони рф сергій шойгу, який нещодавно зганьбився з оголошенням російських "перемог", ймовірно, може перебувати на території України. Принаймні на це наштовхує відео "інспекції" позиції російської армії, яке з’явилося у відкритому доступі до мережі.

РосЗМІ зазначають, що шойгу побував у штабах, які роздають вказівки учасникам "спецоперації" рф проти України. На кадрах відеозапису видно, як чиновника привозять до розташування за допомогою бойового вертольота, а потім він проводить нараду.

На жаль, конкретики щодо можливого місцезнаходження шойгу не розкривається. Є лише скупа формулювання "заслухав доповіді на командних пунктах російських угруповань".

Також нема точно підтвердженої інформації щодо перебування росіянина в Україні. Проте ймовірність його приїзду на тимчасово окуповані загарбниками території лишається.

Втім, користувачі мережі вже припускають, чим може закінчитися шойгу такий візит на позиції росіян, і пропонують використовувати західну зброю для демонстрації сили.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що звичайні військовослужбовці армії рф не дуже цінують своє військове керівництво, особливо путіна і шойгу. Про це свідчила перехоплена українськими спецслужбами розмова окупантів.