росію від першого за 100 років дефолту відділяють години — ЗМІ

рф відділяють від дефолту всього кілька годин

У неділю, 26 червня, на 123-й день повномасштабного вторгнення рф закінчується пільговий період за пропущеними платежами за облігаціями на суму близько 100 млн доларів, що загрожує росії дефолтом.

Цікаво, що в рф є гроші, щоб погасити борг, але країна не може цього зробити через санкції. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерела, росія вже заперечує це, але якщо інвестори не отримають свої гроші до встановленого терміну, у понеділок вранці відбудеться "подія дефолту". У Bloomberg підкреслили, що це стане символічною подією, адже росія вже є економічним, фінансовим і політичним ізгоєм у більшості країн світу. Але це демонструє, як США, Європа та інші країни закручували гайки рф з початку повномасштабного путінських військ в Україну.

Для росії це буде перший іноземний дефолт з моменту відмови більшовиків від боргів царської епохи у 1918 році. Додамо, що подальший сценарій розвитку ситуації залишається туманним, адже світ уперше стикається з дефолтом країни-позичальника, яка готова та має ресурси, щоб заплатити, але не може.

"Оголошення дефолту — це символічна подія. російський уряд вже втратив можливість випускати боргові зобов’язання, деноміновані в доларах. Вже зараз росія не може займати гроші у більшості зарубіжних країн", — заявив Такахіде Кіучі, економіст дослідницького інституту Nomura в Токіо.

Нагадаємо, загроза дефолту над росією висіла ще у квітні. Тоді рф спробувала погасити борг у рублях.

Раніше повідомлялося, що росія завдала ракетного удару по багатоповерховому будинку в Києві.