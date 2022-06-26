У росії заявили про новий обстріл бурової вишки в Чорному морі

В Україні помітили, як рф проводила евакуацію персоналу

У неділю, 26 червня, на 123-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Чорному морі було обстріляно плавучу бурову установку "Таврида".

Удару було завдано ще вночі. Про це повідомляє Baza.

За інформацією джерела, снаряд поцілив у вертолітний майданчик, залишивши дірку діаметром майже п’ять метрів. Постраждалих від обстрілу немає.

В Україні назвали те, що сталося, надзвичайною ситуацією.

"У районі Одеського газоконденсатного родовища зафіксовано активність пошуково-рятувальних суден росіян. Ймовірно – проведення евакуації персоналу внаслідок надзвичайної ситуації на одній із платформ. Дані уточнюються", — повідомив представник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Нагадаємо, 20 червня Збройні сили України завдали удару по газових вежах, які росія захопила після анексії півострова Крим. Тоді було пошкоджено три платформи, зокрема і "Таврида". Одна з платформ БК-1 згоріла повністю. За даними окупаційної влади, семеро людей зникли безвісти. У росії відразу заявили, що помстяться і вдарять по "центрах прийняття рішень". Через кілька днів "вишки Бойка" продовжували палати.