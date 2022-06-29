У путіна придумали нове "виправдання" вторгнення та відмовилися віддавати полонених українців

Виправдання кремлівської агресії з кожним разом стають дедалі безглуздішими

Росіяни не втомлюються вишукувати причини, які стали б визначальними для пояснення їх вторгнення в Україну, тому навіть не узгоджують нові "версії" один з одним. Так, на думку керівника слідчого комітету рф олександра бастрикіна, "спецоперацію" росія почала через те, що до 8 березня 2022 року ЗСУ готували повноцінну атаку на їхню країну. При цьому остання версія диктатора путіна про причину початку війни стосувалася "допомоги народам Донбасу".

Ця та інші не менш скандальні заяви російського чиновника прозвучали на заході в Санкт-Петербурзі, повідомляють росЗМІ. Цікаво, що навіть молодь, перед якою бастрикіну довелося виступати, закочувала очі на заяви про "українських фашистів".

Причина вторгнення

За словами бастрикіна, на початку весни українські військовослужбовці мали б розпочати якусь військову спецоперацію. Як переконує представник СК рф, головною метою ЗСУ був вихід на кордон росії.

При цьому він каже, що рух наші захисники нібито мали розпочати з Сєвєродонецька. Цілком можливо, що таким чином росіяни намагаються виправдати те, що практично зрівняли це місто із землею, перш ніж українські військові тактично відступили.

Відмова від передачі військовополонених

Найбільш цинічним у нинішній ситуації є недотримання росією будь-яких прав людини. Вони влаштовують теракти серед мирних жителів, а також абсолютно нехтують правилами полонених.

За словами бастрикіна, росіяни вирішили не передавати Україні військових, які були змушені здатися в полон.

"А то вони думали: здамося і до родин". Ні, в ізолятори тимчасового тримання, у СІЗО", — наголосив чиновник.

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Він пообіцяв працювати з усіма такими військовослужбовцями "докладно та докладно". Цілком імовірно, з них ще й планують запросити якусь "матеріальну шкоду", яку міста отримали під час боїв.

"Не знаю, як вони відшкодовуватимуть, але мають оцінити, не лише смерті та поранення, страхи, переляки, моральну шкоду, а й матеріальні збитки Донбасу", — висловився на цю тему Олександр Бастрикін.

На цьому тлі ще більш цинічним є нещодавнє висловлювання колишнього російського президента дмитра медведєва, який стверджував про велику повагу до українського народу. При цьому він переконаний у існуванні якихось міфічних "неонацистів" в Україні.