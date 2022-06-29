У Москві вибухи та масштабна пожежа: гасити намагаються навіть із повітря (видовищне відео)

Російська столиця горить наче за розкладом

Середа, 29 червня, видалася непростою не лише для мешканців Миколаєва чи Дніпропетровщини, де лунали масивні вибухи, а й для росіян, котрі проживають у Москві. Нині вони мають змогу "насолоджуватися" виглядом та характерним запахом величезної пожежі, що охопила великий шинний ангар на Каширському шосе.

Як повідомляють російські Telegram-канали, площа займання всього за пару годин від 500 квадратних метрів збільшилася вдвічі. Наразі рятувальники безуспішно намагаються локалізувати пожежу, але цьому не сприяє навіть залучення авіації, що гасить вогонь із повітря.

За попередньою інформацією, початковим джерелом займання став звичайний смітник, з якого вогонь і перекинувся на ангар.

Окрім густого чорного диму, очевидці повідомляють про кілька вибухів — ймовірно, горить щось із промислових матеріалів, які під впливом високих температур детонують.

Слід зазначити, що пожежа видна з багатьох точок Москви. Це і не дивно, адже її загальна площа зараз перевищила тисячу квадратних метрів.

Наразі пожежники сподіваються не допустити перекидання вогненної стихії на інші найближчі підприємства, інакше це загрожує ще більшими знищеннями московської інфраструктури.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав про пожежу на російському заводі неподалік українського кордону. Росіяни намагалися звинуватити у цьому ЗСУ — нібито через атаку безпілотника.