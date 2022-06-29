Британія ввела санкції проти родички путіна та одного з топ-олігархів

До санкційного списку внесли ще 13 осіб з найближчого оточення російського президента

Велика Британія ввела новий пакет санкцій проти найближчого оточення кривавого диктатора володимира путіна. У список потрапили олігарх Володимир Потанін та племінниця російського диктатора Анна Цивільєва.

Про це йдеться на сайті британського уряду у четвер, 29 червня.

До санкційного пункту Великої Британії було внесено ще 13 осіб. Примітно, що до нього потрапила друга найбагатша людина РФ за версією Forbes Володимир Потанін. На думку британської влади, після повномасштабного російського вторгнення в Україну Потанін продовжив підтримувати путінський режим і за цей час тільки накопичував свої стати.

Також санкції ввели проти Анни Цивільєвої, яку вважають двоюрідною сестрою російського президента. Вона є президентом вугледобувної компанії АТ "Група Колмар", а її чоловік — губернатор Кемеровської області.

Крім вищевказаних осіб, у санкційному списку також опинилися:

Саїд та Саїт-Салам Гуцерієви – син та брат бізнесмена Михайла Гуцерієва;

Іван Тиришкін – голова ради директорів та акціонер "СПБ Біржі";

Руслан Байсаров – гендиректор Тувинської енергетичної промислової корпорації, голова ради директорів "УСК Мост";

Михайло Перенчевич – хорватський бізнесмен;

Олександр Чайка – командувача військ Східного військового округу РФ;

Сергій Рудський – начальник Головного оперативного управління Генштабу збройних сил – першого заступника начальника Генштабу РФ.

В Уряді Британії додали, що санкції проти російських діячів вводитимуть до тих пір, поки путін не зупинить напад на Україну.

"Сьогоднішні санкції показують, що ніхто і нічого не випускає з уваги, в тому числі і найближче оточення Путіна", — зазначив представник ВБ.

Варто зазначити, що з моменту початку війни в Україні британська влада ввела санкції стосовно понад 1000 росіян і 120 російських підприємств.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США та Велика Британія допоможуть Україні з береговою обороною, зокрема — постачанням протикорабельних ракет.