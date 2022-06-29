росія - головна загроза: у НАТО озвучено підсумки саміту

Члени Альянсу заявили про підтримку України

У четвер, 29 червня, на саміті НАТО було прийнято нову стратегічну концепцію Альянсу до 2030 року, у якій росію названо головною загрозою безпеці.

Як передає DPA, відповідне рішення країни-члени Альянсу ухвалили на зустрічі в Мадриді.

Представники Альянсу зазначили, що рф намагається встановлювати свій вплив та контролювати інші країни світу шляхом примусу, підривної діяльності, агресії та анексії. При цьому росія використовує як звичайні, так і гібридні засоби проти країн-членів НАТО та міжнародних партнерів.

Крім того, у новій концепції зазначається:

Стягування російських військ у регіони Балтійського, Чорного та Середземного морів, разом з військовою інтеграцією з Білоруссю — це виклик безпеці та інтересам союзників.

У НАТО занепокоєні тим, що Москва модернізує російські ядерні сили та погрожує застосуванням ядерної зброї.

Країна-агресор росія звинувачується у прагненні "встановити сфери впливу та прямого контролю шляхом примусу, підривної діяльності, агресії та анексії".

У комюніке саміту також сказано про Китай, який на думку країн-членів НАТО, кидає виклик інтересам, безпеці та цінностям Альянсу, а також прагне підірвати міжнародний порядок.

Не оминули увагою тему Фінляндії та Швеції, які неодноразово заявляли про намір приєднатися до Альянсу. Обидві країни запросили стати членами НАТО.

Стосовно України — НАТО ухвалило рішення посилити пакет допомоги Україні, що допоможе модернізувати оборонний сектор нашої країни.

Тим часом генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що цілі України абсолютно збігаються з цілями Альянсу. За його словами, члени НАТО повинні допомагати Україні закінчити війну перемогою на полі бою і дати сильну відповідь росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на саміті НАТО в Мадриді виступив президент України Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що не можна дати війні затягнутись й попросив більше зброї від західних партнерів.