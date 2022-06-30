Кримчанку засудили за репост статті "Телеграфу" про російський військовий корабель

Дівчину звинуватили в образі почуттів російських військових

Російська влада засудила 23-річну мешканку Севастополя (Крим) за репост новини "Телеграфу" про затоплений ракетний крейсер чорноморського флоту рф "Москва". У новині нашого видання йшла мова про те, що вороже судно було пошкоджене двома українськими ракетами "Нептун", а потім й зовсім пішло на дно.

Про це повідомив Telegram-канал Mash, який спілкувався з дівчиною вже після того, як її звинуватили в образі почуттів російських військових та змусили платити штраф.

Відомо, що 23-річну дівчину, на ім'я Ельвіна, засудили за те, що у квітні цього року вона виклала на власній сторінці Instagram знімок з екрана новини з сайту "Телеграф" про затоплений крейсер "Москва". У цьому вчинку так звана "влада" окупованого росіянами півострова побачила "неповагу до військових".

Правоохоронці за публікацію склали на дівчину протокол, а Нахімовський районний суд визнав дівчину винною та призначив штраф у 30 тисяч рублів (близько 17 тисяч гривень). Після цього дівчині довелося перепрошувати за публікацію.

"Я не повинна була ображати військовослужбовців, які знаходилися на цьому кораблі, і сам корабель російської федерації. Так, я вважаю себе винною в образі російських військових, які проходили службу на цьому кораблі, й корабель потонув. І я образила корабель і військових, тому хочу принести свої щирі вибачення", — сказала Ельвіна.

Як повідомляв "Телеграф", увечері 13 квітня стало відомо, що по флагману російського флоту в Чорному морі було завдано удару двома українськими ракетами "Нептун", після чого на ньому спалахнула масштабна пожежа.

У росії спочатку цю інформацію коментувати не стали, але потім заявили, що на борту "з незрозумілих причин" спалахнула пожежа, яка призвела до детонації боєкомплекту. Пізніше там підтвердили, що корабель затонув.

Про те, скільки моряків загинуло від вибуху в росії, говорити не стали, але підтвердили, що капітан судна Антон Купрін загинув.