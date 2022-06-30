"Палає так, як на Зміїному після удару ЗСУ": росіяни розлючені після відступу армії росії з українського острова

У російському Міноборони відступ російських військ назвали "жестом доброї волі"

Після того, як російське Міноборони офіційно визнало провал на острові Зміїний та відступ своїх військових, у росіян почалася справжня істерика. Пропагандисти намагалися описати відступ рф від Зміїного як "жест доброї волі", однак місцеве населення відчуло черговий обман й розкритикувало кремль вщент.

Так, у четвер, 30 червня, у Telegram-канали роспропаганди один за одним публікували наступний текст: "Міноборони росії: сьогодні як крок доброї волі російські військові завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, що знаходився там".

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Після отриманої інформації про відведення військ РФ з острова Зміїний росіяни почали лютувати. Більшість була шокована таким жестом нібито "доброї волі", адже громадянам неодноразово повідомляли, як важко його було відбити в України. Дехто зазначив, що війська рф виконали наказ Зеленського, а значна частина порівняла відступ від Зміїного з відступом від територій Київської, Чернігівської та Сумської області, коли ЗСУ завдали росіянам нищівних втрат й змусили їх швидко втікати до кордонів. Дехто після провалу на острові Зміїний запропонував й зовсім завершити "спецоперацію" в Україні.

В Україні переконані, що росіяни отримали від Збройних сил України низку серйозних ударів, після чого ворожа армія зрозуміла, що на Зміїному їм робити більше нічого, адже вони ризикують власним життям. Українці переконані, що завдяки ЗСУ ми повернемо території Криму й навіть Кубані.

Раніше "Телеграф" повідомляв, 29 червня українська розвідка провела масштабний обмін полоненими, під час якого на підконтрольні території повернулося 144 полонених військовослужбовців ЗСУ. Серед них і 95 захисників "Азовсталі", у тому числі 43 нацгвардійці полку "Азов". Ця подія вже наробила галасу серед російських пропагандистів, які не приховуючи, почали висловлювати своє обурення.