Росіяни здивуються: у міноборони рф зробили заяву про путіна і обмін полонених

Деяким росіянам вистачило нового пояснення, але частина все одно обурена

У російському Міноборони вирішили виправдатися за обмін військовополоненими 29 червня, в результаті якого частина військовослужбовців із полку "Азов" повернулася додому в Україну. Як відомо, цей факт викликав у багатьох невдоволення, тому було вирішено перекласти відповідальність за ухвалення такого рішення на кривавого диктатора володимира путіна.

Таку інформацію було озвучено спікером Міністерства оборони рф, про що свідчать публікації у росЗМІ. Нагадаємо, що йдеться про обмін у режимі "144 на 144".

"Обмін було організовано та проведено за прямою вказівкою верховного головнокомандувача збройних сил російської федерації", — спробували виправдатися російські військовослужбовці.

При цьому вони назвали своїм головним завданням збереження життя та здоров’я, а також звільнення з полону як російських військових, так і мобілізованих із ОРДЛО. Водночас росіяни спробували надавити на жалість, заявивши, що більшість переданих Україною військовополонених є пораненими або тяжко пораненими.

Водночас, звісно ж, не обійшлося і без традиційної для росіян брехні — у структурі заявили, що захопили в полон щонайменше 6000 українських військовослужбовців. Втім, як відомо, росіяни часто перебільшують свої "перемоги" на військовому фронті.

Цікаво, що подібне пояснення зайшло багатьом росіянам і вони починають реагувати в стилі "добре, що повернули". Однак залишається і значний відсоток тих, хто не розуміє деяких тонкощів цього обміну. Паралельно з усього цього щиро сміються українці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував фотографії з того самого обміну військовослужбовцями. Українські захисники були дуже щасливі нарешті залишити застінки російських в’язниць.