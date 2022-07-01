"Цирк шапіто": в рф хочуть використовувати Z і V на автономерах, росіяни обурюються

Жителі росії цікавляться, невже в їхній країні більше немає жодних проблем, якщо вирішили зайнятися такою "важливою справою"

Росіянам приготували черговий "патріотичний сюрприз" — хочуть дозволити використовувати символи V та Z, які стали російською свастикою, у номерних знаках. Ініціатором такої ідеї стали представники "Ліберально-демократичної партії Росії" (ЛДПР), яку раніше очолював покійний українофоб Володимир Жириновський.

Згідно з повідомленням росЗМІ, подібна пропозиція народилася на рівні фракції в російській держдумі і вже навіть була передана на розгляд керівнику ДІБДР. Остаточного рішення від російських правоохоронців поки що не надходило.

У ЛДПР упевнені, що подібна ініціатива знайде відгук у багатьох росіян, які підтримують війну з Україною. Як відомо, багато громадян рф із задоволенням клеять нову свастику собі на скло та двері автомобілів, використовуючи для цього навіть звичайну ізоленту.

Втім, незважаючи на засилля подібних "ентузіастів", пропозиція політиків була зустрінута росіянами більш ніж прохолодно. Чимало людей цікавляться, чи вирішили в держдумі список всіх важливих проблем росії, якщо звернули увагу на таку дрібницю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що символи Z і V, що використовуються росіянами, опинилися під загрозою заборони в Україні. Таке рішення підтримали нардепи у парламенті, проте президент Володимир Зеленський відмовився підписувати документ. Ми писали, чому він вирішив повернути законопроект на доопрацювання.