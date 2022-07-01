"Залишається під контролем": у росії зробили безглузду заяву про Зміїного

росія не полишає спроб "замилити" очі своєму населенню

Острів Зміїний у акваторії Чорного моря, з якого напередодні українським захисникам все ж вдалося вибити окупаційну армію рф, нібито залишається під контролем росії.

Про це у п'ятницю, 1 липня, заявив депутат держдуми рф від кримського регіону олексій черняк, відзначивши, що спецоперацію по відходу російських військових з острова була необхідна, аби зберегти їм, — пишуть росЗМІ.

"Наші бійці із сил спеціальних операцій збройних сил рф звільнили острів Зміїний від українських націоналістів, відбили кілька атак, спроб висадки українського десанту, збили значну кількість авіації та дронів. Далі острів стає під контроль наших ракет, флоту та вкс", – пояснив він.

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Нагадаємо, що раніше у міністерстві оборони росії заявили, що рф вивела свій гарнізон із острова Зміїний, який розташований в акваторії Чорного моря та назвала цей крок так званим "жестом доброї волі", який повинен продемонструвати світові, що росія нібито не заважає зусиллям ООН, яка намагається організувати коридор для транспортування сільгосппродукції з України.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що як жителі країни — агресора відреагували на вибиття російських окупантів з українського острова Зміїний.

Також варто додати, що вибити криваву армію росії з багатостраждального острова вдалося завдяки новій українській зброї — гаубицям "Богдана".