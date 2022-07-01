Скільки окупантів було поранено в Україні: Рєзніков назвав величезну цифру

Російська влада видає загиблих за зниклих безвісти, щоб не платити грошей сім'ям

Російська армія за 128 днів в Україні остаточно втратила понад 30 тисяч осіб особового складу, а ще 90 тисяч солдатів ворожої армії отримали поранення у боях зі Збройними силами України.

Про це у п'ятницю, 1 липня, повідомив очільник Міністерства оборони України Олексій Рєзніков.

"Ворог втратив понад 30 тисяч своїх солдатів в Україні. Понад 90 тисяч росіян поранено. Дуже багато зниклих безвісти", — сказав міністр.

За словами міністра, командування російської армії продовжує видавати багатьох солдат як "загублених" чи "зниклих безвісти" — це робиться для того, щоб не виплачувати їх сім'ям грошові компенсації.

У зв'язку з цим, Резніков вважає, що "зберігати обличчя" російському диктатору, як про це просили деякі західні партнери, вже надто пізно.

"Після звірств та злочинів у Бучі, Бородянці, Ірпені, Маріуполі… Ми захищаємо свої землі, боремося за свободу, захищаємо весь європейський континент. Давайте просто разом переможемо ворога", — сказав він.

Розповів голова Міноборони України й про плани ворожої армії.

"Агресор прагне вийти на адміністративні кордони Донецької й Луганської областей. Також ставить завдання щодо утримання та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом, блокування морських комунікацій України у Чорному морі. Своєю чергою, територію Білорусі використовує для нанесення ракетних ударів по Україні. Ми робимо все, щоб обороняти усі потенційно загрозливі напрямки", — резюмував Олексій Резніков.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні стало відомо, що росіян вибили зі Зміїного. У росії визнали провал і навіть спробували виправдатися, що викликало чимало жартів у мережі. До речі, запеклі бої за цей клаптик суші велися довгі місяці. Додамо, що відбити острів у загарбників допомогла нова українська зброя.