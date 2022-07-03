"Бавовна миру": українці відреагували на нічні вибухи у Білгороді

Українці говорять про кармічну відповідь, отриману росіянами

Неспокійна ніч на 3 липня у російському Білгороді, де пролунало кілька гучних вибухів та спалахнули пожежі, стала одним із головних предметів обговорення у мережі. Українці згадують росіянам атаку на торговий центр у Кременчуці та ракетний удар по мирній інфраструктурі Сергіївки, а також пропонують свої версії того, що сталося.

Найбільш яскраві реакції українського сегменту соцмереж на інцидент зібрав "Телеграф". Варто відзначити, що очікувати співчуття від людей, які живуть у стані війни та постійного занепокоєння за своє життя понад чотири місяці, не варто.

Одним із перших на "бавовну" у Білгороді відреагував український активіст та військовослужбовець Сергій Стерненко, відомий своєю патріотичною позицією.

"Білгород, як справи? Як тобі спалося попередні ночі після ударів російської армії по ТЦ у Кременчуці, по будинку та базі відпочинку в Сергіївці? А як спалося сьогодні? Сподобалося? — риторично поцікавився він у своєму Telegram-каналі. — Росіяни, війна, яку ви несете, є і на вашій території. І буде ще".

У коментарях відразу посипалися різні жарти на тему "Білгородської народної республіки" та дефіциту "бавовни" в росії. Також багато хто просто висловив свої думки на тему нічних вибухів на російській території.

Варто зазначити, що ніч була дуже непростою для російських окупантів у багатьох аспектах. Окрім Білгорода слухали звуки вибухів жителі російського Курська, а також солдати окупаційної армії під Мелітополем.