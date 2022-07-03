Хвороби путіна прогресують? Астролог звернув увагу на засилля двійників

Російському диктатору не вистачає сил на участь у всіх заходах, які потребують його присутності

У росії вже багато років існує теорія, в основі якої лежить існування двійників кривавого диктатора Володимира Путіна. Їх нібито використовують, коли сам політик не може бути на тому чи іншому заході з різних причин — наприклад, за станом здоров’я. Відомий український астролог Влад Росс вважає, що зараз використання схожих на путіна людей сягнуло своєї межі.

В ефірі "8 каналу" він пояснив, що захворювання російського президента, серед яких шизофренія, рак та хвороба Паркінсона, перебувають у критичній точці. Тому кремлівським чинушам доводиться хитрувати, щоб народ не помітив слабину нинішнього путіна.

Однак без "проколів" використання двійників не обходиться. В якості яскравого прикладу Росс навів спілкування путіна і російського кінорежисера Микити Михалкова. Останній має бути вищим за путіна мінімум на 17 см, якщо враховувати їх офіційно заявлену "висоту" (Михалков — 187 см, путін — 170 см). При цьому багато джерел стверджують, що насправді зріст путіна може коливатися в діапазоні від 164 до 168 см, а потрібного ефекту він досягає за допомогою взуття на високій платформі.

Цікаво, що нещодавні фото з нагородження режисера демонструють різницю між чоловіками буквально пару сантиметрів. Раніше ж їхня відмінність у зростанні була більш очевидною.

Також у мережі можна знайти багато порівнянь путіна з іншими світовими політиками. І практично скрізь його зріст значно відрізнятиметься.

Саме це може свідчити про постійне використання двійників. Зараз, пояснює Влад Росс, до такого кроку вдаються через ослаблення справжнього президента рф від хвороб. Загальний стан здоров’я не дозволяє йому пробути на публіці понад півтори-дві години, поки діють введені ліки.

Читайте також: Категорія Здоров'я Путін помирає? Чи варто сподіватись на численні діагнози, які приписують диктатору Світ бажає російському автократу смерті чи не від самого початку його правління, виявляючи це через "діагнози", які буцімто приписують йому спецслужби та преса. Чи може якийсь із них його нарешті доконати? Давайте розбиратись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у путіна могла розвинутися іпохондрія, яка і змушує його робити спроби "продовжити молодість" за допомогою уколів ботокса.

Крім цього, у російського політика були помічені ознаки та інших психічних розладів.