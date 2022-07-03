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Десантний катер рф пішов на дно: влада Маріуполя підтвердила ліквідацію ворожого судна

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Десантний катер проєкту "Акула" чорноморського флоту рф Новина оновлена 03 липня 2022, 12:29
Десантний катер проєкту "Акула" чорноморського флоту рф

Разом з судном загинули троє російських окупантів

У неділю, 3 червня, з'явилося підтвердження того, що в акваторії Маріуполя на міні підірвався російський десантний катер проєкту 1176 "Акула" чорноморського флоту Д-106.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у власному Telegram-каналі. За його словами, разом з російським катером пішли на дно троє окупантів.

"Нарешті отримали підтвердження, що дійсно 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер. Три моряки вже співають разом з Кобзоном пісні для риб", — написав радник мера Маріуполя.

Також він повідомив, що на Лівому березі Маріуполя росіяни влаштували "міні-серіал" з награбованим на складі місцевого СТО.

"Вчора близько 17:00 награбоване разом зі складом раптом запалало. МНСники прилетіли рятувати "власне" майно, але не встигли. Черговий Маріупольський недопалок відплатив грабіжникам. Маріуполь не приймає окупацію і починає відплату навіть в тилу окупантів", — резюмував Андрющенко.

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Нагадаємо, що інформація про те, що російський флот втратив ще одне бойове судно, з'явилася 30 червня. У деяких ЗМІ повідомлялося, що російський катер взяв участь у розмінуванні акваторії Азовського моря та підірвався під Маріуполем.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 17 червня українські захисники поцілили в російський буксир "Василь Бех". Судно вразили бійці ВМС ЗС України під час транспортування ним боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту на острів Зміїний.

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#Ліквідація #Корабель #Маріуполь #Флот РФ