Десантний катер рф пішов на дно: влада Маріуполя підтвердила ліквідацію ворожого судна

Разом з судном загинули троє російських окупантів

У неділю, 3 червня, з'явилося підтвердження того, що в акваторії Маріуполя на міні підірвався російський десантний катер проєкту 1176 "Акула" чорноморського флоту Д-106.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у власному Telegram-каналі. За його словами, разом з російським катером пішли на дно троє окупантів.

"Нарешті отримали підтвердження, що дійсно 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер. Три моряки вже співають разом з Кобзоном пісні для риб", — написав радник мера Маріуполя.

Також він повідомив, що на Лівому березі Маріуполя росіяни влаштували "міні-серіал" з награбованим на складі місцевого СТО.

"Вчора близько 17:00 награбоване разом зі складом раптом запалало. МНСники прилетіли рятувати "власне" майно, але не встигли. Черговий Маріупольський недопалок відплатив грабіжникам. Маріуполь не приймає окупацію і починає відплату навіть в тилу окупантів", — резюмував Андрющенко.

В Маріуполі самоліквідувався склад з награбованим в українців

Місцеві рятувальники не змогли врятувати майно, яке окупанти награбували у місцевого населення

Нагадаємо, що інформація про те, що російський флот втратив ще одне бойове судно, з'явилася 30 червня. У деяких ЗМІ повідомлялося, що російський катер взяв участь у розмінуванні акваторії Азовського моря та підірвався під Маріуполем.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 17 червня українські захисники поцілили в російський буксир "Василь Бех". Судно вразили бійці ВМС ЗС України під час транспортування ним боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту на острів Зміїний.