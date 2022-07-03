Путінський патріах знову вразив брехнею про росію

Патріарх Кирило відвідав Калінінград

У неділю, 3 липня, на 130-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну, глава РПЦ патріарх Кирило (Гундяєв) відзначився черговою порцією брехні.

Відповідну заяву Володимир Гундяєв зробив під час проповіді після літургії у соборі святих Кирила та Мефодія у Калінінграді, передає ТАСС.

Патріарх Кирило заявив, що росія не зробила нікому нічого поганого, а у світі озброїлися проти рф через почуття ненависті, заздрості та обурення. Причиною цього, за словами Гундяєва, є "інакшість" росії.

"Багато хто повстає сьогодні в тому числі й на батьківщину нашу. Але ми знаємо, що батьківщина не зробила нічого нікому поганого, і повстають на неї не тому, що ми погані, а тому, що ми інші", — сказав глава РПЦ.

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Зазначимо, Гундяєв вже неодноразово відверто брехав на користь кремля. На початку травня він заявив, що росія ніколи ні на кого не нападала.

Нагадаємо, у червні з патріархом Кирилом стався конфуз. Глава РПЦ ефектно впав серед служби у новому храмі Новоросійська. У мережі наголосили, що "складно втриматися на копитах на мокрій підлозі".

Раніше Кирило вирішив помірятися з президентом росії володимиром путіним довжиною столу.