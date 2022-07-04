путін у розмові з шойгу "пошкодував" російських солдат (відео)

путін розраховує на успіх росармії не тільки на Луганщині, а й на інших напрямках в Україні

Кривавий російський лідер володимир путін зустрівся з міністром оборони рф сергієм шойгу, аби обговорити частковий успіх армії росії у Луганській області. Під час розмови диктатор путін заявив, що підрозділи, які брали активну участь у боях за українську Лугащину і, нібито отримали там перемогу, повинні відпочити і набратися сил.

"Щодо пропозицій командирів на містах, підрозділи, які брали активну участь у бойових діях і отримали успіх, перемогу на Луганському напрямку, безумовно повинні відпочити, наростити свої бойові можливості, а інші військові підрозділи, включно з угрупованням "схід" повинні виконувати свої обов'язки по раніше затвердженим планам та єдиному замислу", — сказав він.

путін також відзначив, що сподівається, що на інших напрямках все буде відбуватися рівно так само як відбувалося на Луганському до теперішнього часу.

Нагадаємо, що напередодні міністр оборони росії сергій шойгу доповів президентові володимиру путіну неправдиві відомості щодо повного захоплення російською армією Луганської області.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що у Лисичанську йдуть криваві бої з окупантами. Зокрема голова ОВА Сергій Гайдай заявив, що ситуація в області зараз вкрай складна.