Дрон-вбивця з України скинув бомбу під Курськом: нові байки роспропаганди

Україна нібито знову атакувала Курську область

У Курській області росії, де напередодні місцеві знову чули так звані "хлопки", вкотре звинувачують Україну в атаці на один з населених пунктів регіону. Згідно з версією, котру ширять пропагандисти, український дрон начебто скинув бомбу на приватний будинок, розташований у селі Поповка Рильського району.

Як повідомляють у російських Телеграм-каналах, в результаті вибуху легке поранення отримав працівник міністерства внутрішніх справ, котрий прямував у гості до власників помешкання, куди потрапила українська бомба.

"У Курській області дрон скинув бомбу на приватний будинок неподалік від кордону з Україною. Постраждав один слідчий, який зайшов туди в гості. Бомба, імовірно скинута з українського безпілотника, впала на один із будинків у селі Поповка, що розташований поряд з державним кордоном" – йдеться в тексті публікації.

Згідно з версією пропагандистів, через нібито скидання бомби дроном, який прилетів з України, нібито розвалився дах приватного будинку, а уламок шиферу влучив у голову чоловіку, який у цей момент якраз завітав у гості.

"Постраждалим виявився старший слідчий МВС, 32-річний Олексій Гончаров. Рана виявилася неглибокою – Гончаров відмовився від медичної допомоги. Більше постраждалих не було", – зазначили у тг-каналі.

Варто відзначити, що жодних коментарів щодо так званого "обстрілу" бомбами українським безпілотником тутешня влада, зокрема губернатор Курської області Роман Старовойт, не надав.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у прикордонних з Україною російських областях запровадили підвищений рівень терористичної небезпеки, Україну регулярно звинувачують в обстрілі.