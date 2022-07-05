У двох областях росії ранок почався з обстрілу (фото наслідків)
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Попередньо — жертв немає
Російські керівники прикордонних з Україною регіонів знову скаржаться на обстріл нібито з боку нашої країни. Зафіксували "прильоти" у Курській та Брянській областях у тих частинах регіонів, які межують із Сумською областю.
Так голова Курської області Роман Старовойт заявив, що Глушковський район зазнав обстрілу, зокрема їх відзначили в селі Марково та селищі Теткіне. Попередньо постраждалих немає.
Що стосується руйнувань, то в селі Попово-Лежачі, яке примикає до Теткіного, нібито постраждали кілька будинків — вибиті шибки та пошкоджені фасади. В обох населених пунктах немає електроенергії.
Друга точка, де були нібито обстріли з боку України, знаходиться в Брянській області. Це село Зернове Суземського району. За наслідками 18 пострілів нібито немає постраждалих. Зазначимо, що Тьоткіно та Попово-Лежачі знаходяться ближче до Білопілля (Україна) по карті, а Зернове до міста Середина-Буда, яке ворог обстрілює з регулярністю.
Напередодні про обстріл заявили в російському Білгороді, з якого по Харкову летять ракети щоночі. Після "хлопків" почалася пожежа.
Як писав "Телеграф", в українському сегменті соцмереж бурхливо відреагували на "хлопки" у Білгороді, багато хто згадував про карму.