Мріяв про ЗСУ: у росії жорстко покарали чоловіка, який хотів воювати за Україну

Молодик добирався до українського кордону пішки, орієнтуючись виключно по картах

Житель російського тамбова намагався пішки дійти до України, аби записатися до складу Збройних сил України. Проте на кордоні зрадника зловили. Тепер 27-річному Артему Скакаліну загрожує покарання у вигляді позбавлення волі.

Як пише Телеграм-канал Shot, бажання воювати на стороні українців у молодика з'явилося після перегляду антиросійських роликів на "Ютубі", котрі спростовують пропаганду росії. Але стати учасником одного з українських легіонів та поповнити лави ЗСУ йому так і не вдалося, адже поблизу кордону у Брянській області, куди Артем дійшов пішки, його затримали і, звинувативши у зраді, заарештували.

"Тамбовський вовк" зібрав свої дрібнички і пішов на вокзал. Спочатку автобусом доїхав до москви, потім — до Брянської області. Там картами перебіжчик намагався дійти до України. Але за 1,5 кілометра від кордону його зупинили поліцейські", — йдеться в тексті публікації.

Артем Скакалін мріяв воювати в Україні

Тепер, подальшу долю росіянина вирішуватиме суд. В рамках статті "Участь у озброєному формуванні" йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія продовжує зазнавати серйозних втрат у війні з українськими захисниками і жодна пропаганда не допомагає їй добитися значного успіху. Бійці ЗСУ впевнено рівняють російську техніку із землею та повертають російських солдатів, які прийшли на землі Батьківщини зі зброєю, у вигляді маленьких коробочок.