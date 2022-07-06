У путіна смішно відповіли на звинувачення в обстрілі росією своїх міст

Росіяни давно звикли перевертати все з ніг на голову

Російський міністр закордонних справ сергій лавров заявив про те, що росія не може самостійно обстрілювати свої міста, а подібні звинувачення Києва є брехнею. Таку позицію, на його думку, українська влада займає через необхідність отримувати й надалі озброєння від Заходу. При цьому дипломат чомусь не коментує ситуацію із залишками снарядів "Панциря-С1", що застрягли в будинках Білгорода, при цьому що така система є лише на озброєнні армії рф.

Свіжі заяви лаврова, які пролунали у середу, 6 липня, цитують росЗМІ. Варто зазначити, що окрім теми бомбардувань російської території він також торкнувся й інших аспектів російсько-української війни.

Серед іншого російський політик звинуватив західні країни в тому, що на Донбасі та в інших регіонах України зараз постійно гинуть люди.

"Захід повинен усвідомлювати свою відповідальність за загибель мирного населення", — наголосив сергій лавров.

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Що найцікавіше, він звинуватив у застосуванні західного озброєння ЗСУ, а також обізвав усю цю ситуацію "державним терором".

При цьому чомусь терором ракетного удару по працюючому торговому центру в Кременчуці лавров не вважає. Так само, як і жахливу трагедію Бучі, яку кремлівські політики одностайно назвали "постановкою".