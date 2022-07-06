"Його дні пораховані": мольфарка пояснила, що не так з путіним і чого він бігає по екстрасенсах

За словами мольфарки, путіну залишилося зовсім недовго, тому він прагне заглянути у майбутнє хоч на трохи

Про психічні хвороби кривавого диктатора володимира путіна останнім часом говорять дуже багато експертів. Російський президент й сам підливає бензину у вогонь своєю поведінкою, адже сам не знає, чого хоче.

Як розповіла в ефірі "Апостроф TV" мольфарка та учасниця секретного "батальйону 14" Магдалена Мочіовські, відповіді на свої питання путін намагається знайти у цілої армії екстрасенсів, які на нього працюють.

За словами мольфарки, кривавий диктатор робить все, щоб за ним неможливо було простежити й тому ходить до екстрасенсів, які формують йому потужний енергетичний бар'єр. Мочіовські зазначила, що Кремль має "цілу армію" таких людей.

"У нього є і надалі плани, і не тільки на Україну. Ця людина сама не знає, чого вона хоче. Розуміючи, що його дні пораховані, він намагається себе посилити різними шаманськими магічними ритуалами. Він намагається передбачити своє майбутнє, яке ніхто йому не може передбачити, тому що екстрасенсорика не є точною наукою – це не математика, що все можна обчислити від А до Я", – зазначила мольфарка.

Вона додала, що путін також покладає великі надії на нумерологію, а прослідкувати це можна за тими днями, в які він здійснює ті чи інші вчинки. Мочіовські зазначила, що з першого дня вторгнення росвійськ в Україну всі вчинки диктатора пов'язані з цифрами 2 та 4.

"Тобто він дуже стежить за такими речами, як нумерологія, як сонцестояння, як парад планет. Він все прораховує як з погляду математики та нумерології, так і з погляду шаманізму та окультної чорної магії як такої", — резюмувала Мочіовські.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у російського диктатора знайшли ознаки серйозних психічних проблем, зокрема, всі риси класичного психопата.